Näin Atlantilta vyöryvä kuuma ilma sysää Vienanmeren matalapaineen Suomen yltä – ensi viikolla taas hellettä!

, poutaa. Kosteaa, kuivaa. Kylmää, kuumaa.Siinä seuraavan kymmenen päivän ennuste. Tämä viikko pysyy hyvin epävakaisena, sillä Vienanmereltä kyläilemään tullut matalapaine tuo sateita ja ukkosia ennen viikonloppua. Perjantaina voi ukkostaa.Mutta ensi viikolla Ilmatieteen laitoksen nettisivujen mukaan tapahtuisi käänne, tarkemmin tiistain ja keskiviikon aikana. Sääennuste lupaa hellettä keskiviikoksi ja torstaiksi pitkin eteläistä Suomea.Mikkeli, 26; Jyväskylä, 26; Seinäjoki, 27; Vantaa, 26 ja Tampere, 26.

Onko tosiaan käänne tapahtumassa, Ilmatieteen meteorologi Eetu Rimo?





Joka tapauksessa

Rimo

– Ei sitä varmaksi voi sanoa, mutta ennuste lupaa ensi viikolle keskiarvoista lämpimämpää.Hän kuitenkin muistuttaa jälleen ennusteen epävarmuudesta, joka on yllättänyt viime aikoina meteorologeja yleisesti.– Säämalli voi muuttua, niin kuin on muuttunut ennenkin., ensi viikolla voidaan Rimon mukaan yltää helteisiin monin paikoin ainakin viikon keskivaiheilla.– Todennäköisyys helteisiin on suurin Etelä- ja Keski-Suomessa. Mutta kuten tällä näimme tällä viikolla, sää voi yllättää, ja ehkä pohjoiseenkin voidaan saada hellettä.Suomeen lämpöä toisi Atlantilta Skandinavian kautta saapuva korkeapaineen alue. Kyseessä ei kuitenkaan ole sama ilmamassa, joka hikoiluttaa Etelä-Norjaa tällä hetkellä. Muun muassa Oslossa on mitattu lähes 30 asteen lämpötiloja.Myös Ruotsissa on päästy hellelukemiin.– Suomeen ensi viikolla lounaasta saapuva korkeapaineen alue on ikään kuin seuraaja nyt Skandinavian yllä olevalle alueelle.korostaa, ettei nykyinenkään epävakaa ilmamassa ole kylmä, mutta kosteus pitää lämpötilat hillittyinä.– Itse asiassa ilmamassa on paikoin aika lämmin. Se tulee ilmi aina kun poutaantuu.Tällä viikolla päästään myös nauttimaan kesäisistä lämmöistä – siis aina kun pilvipeite antaa myöten.– Lämpötilat ovat etelässä aurinkoisilla alueilla noin 20 ja pilvisillä noin 15. Pohjoisessa voidaan jäädä jopa alle 15 asteeseen.Viikonloppuna lämpötilat kipuavat pikkuhiljaa, mutta sadekuuroja tulee pitkin maata. Idässä sateet ovat säännöllisempiä.Lämpöä viikonloppuna on kirkkaalla säällä 20–23 astetta. Esimerkiksi Ruisrockin taika vaikuttaisi pitävän edelleen: Turkuun luvataan puolipilvistä ja mittarilukemat nousevat jopa 22 asteeseen.