Pentti pisti riistakameran toiselle ja peilin toiselle puolelle tietä – paikalle tallusteli karhu, joka koki melkoisen yllätyksen

Kotimaa

Pentti pisti riistakameran toiselle ja peilin toiselle puolelle tietä – paikalle tallusteli karhu, joka koki m

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005403439.html

Video

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005203123.html

Idean