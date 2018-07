Kotimaa

Mika Aaltolan kolumni: Trump on jo Suomessa

Trump saarnaa opetustarinaa, jota ei voi faktuaalisuudella kumota.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin saapuminen Helsinkiin tulee saamaan aikaa muutoksen suomalaisten suhteessa Trumpiin. Liberalismiin vihamielisesti suhtautuvan Trumpin viesti uppoaa paremmin. Tämä on jo tapahtunut monin paikoin Yhdysvalloissa ja Euroopassa.Miksi? Koska vaistonvaraisesti moni jakaa hänen ideologiaansa, vaikkei aina sitä uskalla kertoa. Trumpin ääni puhuttelee ikivanhaa muistia, jossa vieraus on pahasta, koska se saattaa olla viestiä tulevasta tuhosta. Naapuri saattaa olla kuolettava vaara. Tuntemattomalle ovea ei aukaista. Vieraiden kyytiin ei saa mennä.Kreikkalainen filosofi Platon kiteytti Trumpin tarinan Atlantis-myytissään. Tämän opetustarinan perusidea ei niinkään ollut miettiä, oliko tarunhohtoinen Atlantis faktuaalinen. Tarinan opetus oli, miksi Atlantis vajosi mereen. Se hukkui mereen, koska oli menettänyt omaleimaisuutensa moraaliseen sekamelskaan. Atlantis vajosi turmellukseen ja korruptioon.Tämä hukkumispelko on osa konservatiivista ajattelua. Yhteisö eksyy omalta reitiltään ja hukkuu, koska oma kulttuuri jää uusien ajatuksien ja vieraiden vaikutteiden lumoihin. Puhuessaan Meksikon muurista tai rikollisista maahanmuuttajista Trump nostaa esiin tämän ikivanhan pelon, jonka opetus on, että kulttuurien tulisi olla sidottuja maantieteeseensä. Kulttuurien sekoittaminen on aina vaarallista ja korruptoivaa. Trump saarnaa opetustarinaa, jota ei voi faktuaalisuudella kumota, koska se puhuttelee muilla tasoilla.Liberaali ihminen taas perustaa oman ajattelunsa kansojen sekoittamisen vääjäämättömyyteen ja hyveellisyyteen. Vierauden ja vieraiden pelkäämättömyys on asia, joka todistaa oikeanlaista moraalisuutta. Ihmisiä ei saa sitoa maantieteeseen, vaan heidän liikkumisensa on sallittava, joko itsessään hyvänä tai sitten taloudellisesti järkevänä. Tarvitsemme vaikutteita ja työvoimaa, muuten perikato voi uhata. Trump ei näe tätä. Hänen mielestään ihmisten on paras olla sidottuja maantieteeseen ja pysyä ainakin omassa sivilisaatiossaan. Ylenpalttinen sekoittaminen johtaa ongelmiin hukkumiseen.Minusta poissulkeminen kuulostaa aina kovalta. Mutta yhteiskunnat perustuvat erilaisiin tapoihin sulkea reittejä. Yliopiston valintakokeet ovat sellaisia. Ajokoulusta vankilaan ihmisiä seulotaan. Rajaseulonta perustuu paljolti hädänalaisuuteen. Vain ne pääsevät maantieteensä vankilasta, jotka ovat vainon alla. Toisaalta on luotu erilaisia seuloja rajojen lävitse, kuten opiskelu tai erityisosaaminen. Liberaalin ja konservatiivisen asenteen välinen ero on loppujen lopuksi suhteellinen. Siinä, missä anti-liberaalinen Trump rakentaisi isokätisesti muurin, liberaali Ranskan presidentti Emmanuel Macron laittaisi vähäeleisemmin leirejä Afrikkaan ja Eurooppaan, jossa seulonta tapahtuisi.Trump on radikaali. Ei puhdasoppinen konservatiivi. Hänen inhonsa kohde on liberaalit ajattelumallit ja instituutiot. Hän näkee ne yleismaailmallisena hapatuksena, joka korruptoi hyviä ja perinteisiä kulttuurisia arvoja. Trumpin radikalismi särähtää, mutta hänen äänensä kyllä puhuttelee Suomessa.Tämä saattaa vaikuttaa myös vallitsevaan tasapainoon liberaalien ja konservatiivisten suuntauksien välillä. Monia se puistattaa, toisia hykerryttää ja kolmansia vain puhuttelee ilman sen kummempaa tiedostettua sisältöä.Kirjoittaja on Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja.