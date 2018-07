Kotimaa

Sinilevähavainnot paikoin runsaita – normaalia enemmän kukintoja

5.7. 13:11

Sisävesillä esiintyy sinilevää normaalia enemmän ajankohtaan nähden, tiedottaa Suomen ympäristökeskus.

Suomenlahdella ja Saaristomerellä on paikoin havaittu rannikoilla runsaasti levää.



Sinilevää on havaittu yli 40 havaintopaikalla. Erittäin runsaita kukintoja on havaittu kahdessa järvessä Uudellamaalla ja yhdessä järvessä Varsinais-Suomessa.



Sinilevien kukintakausi on käynnissä Etelä- ja Lounais-Suomen merialueilla. Kukinnat ovat Itämerellä yleensä runsaimmillaan heinä-elokuussa.