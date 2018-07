400 kg panssaritykki katosi hotellin pihalta Kerimäellä kuin tuhka tuuleen – kuljetusyhtiötä odotti vain tyhjä paikka

Kotimaa

400 kg panssaritykki katosi hotellin pihalta Kerimäellä kuin tuhka tuuleen – kuljetusyhtiötä odotti vain tyhjä

epäilee, että Savonlinnan Kerimäellä kesäkuun puolivälissä huutokaupassa myyty deaktivoitu panssarintorjuntatykki on varastettu. Tuolloin huutokaupan järjesti Suomen Asehistoriallinen seura.37pstk/36 Bofors -panssarintorjuntatykki on kadonnut entisen Hotelli Herttuan pihasta, missä huutokauppakin pidettiin.Tykit olivat säilytyksessä entisen hotellin pihalla ja odottivat kuljetusta ostajilleen.valtuuttaman kuljetusyhtiön oli tarkoitus noutaa tykit 27.6. He kuitenkin totesivat tuolloin kyseisen panssarintorjuntatykin kadonneen.Ihan noin vain tykkiä ei paikalta pois kuljeteta, sillä se painaa noin 400 kilogrammaa. Tykissä kuitenkin oli kuljetusrenkaat.Tykkiin piippuun on kaiverrettu sarjanumero 2207. Tykissä voi myös poliisin tiedotteen mukaan olla valkoisella kirjattu T3787-teksti useassa paikassa.kaipaa havaintoja tykin liikkeistä ja mahdollisesta sijaintipaikasta. Havainnot voi ilmoittaa Itä-Suomen poliisilaitoksen vihjepuhelimeen numeroon 0295 415 232.Poliisille voi vinkata myös sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi.Poliisi muistuttaa, ettei tykki ole toimintakuntoinen, eli siitä ei ole vaaraa.