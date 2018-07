Kotimaa

Epävakainen sää jatkuu edelleen

Maan länsiosassa ja Lapissa tulee paikoin sadekuuroja. Iltaa kohti runsastuvia sateita leviää myös etelään ja länteen idästä.Päivälämpötila on maan länsiosassa 20 asteen vaiheilla, maan itäosassa ja Kainuussa 14 – 16 astetta, muuten pohjoisessa 15 – 20 astetta, Pohjois-Lapissa alempi.Perjantaina sadekuuroja tulee paikoin. Pilvisyys vaihtelee päivällä. Tuuli heikkenee ja on Lapissa enimmäkseen heikkoa.Päivälämpötila on 20 asteen vaiheilla, Pohjois-Lapissa paikoin alempi.Lauantaina sää on epävakainen ja melko lämmin sää jatkuu.