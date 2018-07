Kotimaa

Ylen gallup: Perussuomalaiset nousussa, kolmen kärki ennallaan

5.7. 7:27

SDP, kokoomus ja keskusta ovat edelleen kolme suosituinta puoluetta, ilmenee Ylen kesäkuussa teettämässä kannatusmittauksesta.

SDP:n kannatus on runsaat 20 prosenttia ja kokoomuksen karvan verran alle 20 prosenttia. Kolmantena olevaa keskustaa kannattaa vajaat 17 prosenttia vastaajista.



Neljänneksi suosituin puolue on vihreät, jonka kannatus on noin 14 prosenttia. Perussuomalaisten kannatus oli kesäkuun mittauksessa runsaat 10 prosenttia, mikä on pari prosenttiyksikköä enemmän kuin kuukausi aiemmin.



Tutkimuksen virhemarginaali on pari prosenttiyksikköä suuntaansa.