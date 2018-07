Kotimaa

Ex-avopuoliso kävi kimppuun, kun nainen haki tavaroitaan asunnosta – alkoi tuntien väkivaltainen painajainen

Entinen avopuoliso raiskasi kahdesti, riisti vapauden, pahoinpiteli ja levitti kostopornoa naisesta. Nainen oli mennyt hakemaan miehen asunnosta tavaroitaan. Hakureissusta tuli tunteja kestänyt painajainen. Mies raiskasi ja pahoinpiteli ja esti naisen poistumisen asunnosta.Mies levitti myöhemmin Periscope -suoratoistopalvelussa ja YouTubessa videokuvia, joissa mies ja nainen harrastavat seksiä tai esiintyvät arkaluontoisissa ja yksityisissä olosuhteissa. Nainen ja mies olivat kuvissa tunnistettavia. Naisen mukaan miehellä oli ollut heidän seurusteluaikana tapana kuvata paljon kotona ja matkoilla sekä tehdä seksivideoita. Nainen ei ollut koskaan ajatellut, että ne lähtisivät ”jakoon”.30-vuotias mies tuomittiin kahdesta raiskauksesta, vapaudenriistosta, pahoinpitelystä ja yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä kolmen vuoden vankeusrangaistukseen ensin Tuusulan käräjäoikeudessa. Helsingin hovioikeus piti rangaistuksen voimassa tuoreella ratkaisullaan.Mies ja nainen olivat seurustelleet ja asuneet avoliitossa. He olivat muuttaneet erilleen syyskuussa 2015. Suhde oli päättynyt, mutta nainen ei päässyt irti miehestä, jolle oli hakenut lähestymiskieltoa.meni lokakuun alussa hakemaan tavaroita miehen asunnolta noin kello 16 aikaan. Hän empi ensin, mutta miehen luvattua hänelle 200 euroa, hän meni.Mies oli ensin rauhallinen ja nainen sai kerätä tavaroitaan. Kun nainen halusi lähteä, mies tarttui ranteista ja sanoi, että ”koti on nyt täällä” ja ”et ole lähdössä mihinkään”. Mies puhui, että heidän pitäisi yrittää uudestaan ja mennä ”eheyttämisleirille”.Nainen yritti huutaa apua, mutta mies kävi väkivaltaisemmaksi. Mies raiskasi kahdesti, kuristi kaulasta, repi hiuksista, puristi, sitoi kädet hallintaotteella ja istui naisen päällä. Avunhuudot mies esti painamalla käden suulle. Hän otti naisen puhelimen pois.Naisen mukaan mies sanoi kylmästi ensimmäisen raiskauksen aikana: ”Oma syy, kun jätit minut kolmeksi viikoksi yksin”.mies poisti naisen asunnosta. Naisen yllä oli vain alushousut ja toppi eikä kenkiä ollenkaan. Nainen yritti lämmitellä autossaan. Nainen kertoi olevansa kylmissään, sokissa ja väsynyt. Auto ei lämmennyt. Mies tuli kenkien kanssa ja pyysi naisen takaisin sisälle. Nainen mietti, että hän olisi taas miehen armoilla, jos menisi sisälle. Hän oli niin kylmissään ja väsynyt, ettei jaksanut ajaa kotiin ja palasi asuntoon.Aamulla nainen lähti asunnolta ja meni sovitulle fysioterapiakäynnille, missä hän romahti. Terapeutin mukaan nainen oli väsynyt, itkuinen, järkyttynyt ja aivan poissa tolaltaan.Naisen läheinen löysi naisen kotoa täkin alta kippurassa itkeneenä ja hakatun näköisenä. Läheinen soitti hätäkeskukseen. Lääkärin tutkimuksissa naisessa todettiin runsaasti vammoja pään, kaulan, rintakehän sekä ylä- ja alaraajojen alueella. Naisessa oli sekä tuoreita että vanhoja mustelmia.väitti oikeudessa, että naisen kertomus ”yöllisestä juoksentelusta ja poistumisdraamasta” oli absurdi. Mies väitti, että nainen olisi keksinyt tarinan siksi, että naisella olisi ”hommelia jonkun muun miehen kanssa”. Miehen mukaan seksi oli vapaaehtoista ja jäljet naisen kaulalla olivat voineet tulla suutelemisesta.Kumpikin oikeusaste piti naisen kertomusta uskottavana, sitä tukivat todistajien lausunnot sekä lääketieteelliset tutkimukset.Mies tuomittiin maksamaan naiselle kärsimyksestä 12 000 euroa ja , kivusta, särystä ja muuta tilapäisestä haitasta 5 800 euroa.Mies on ennen tuoretta hovioikeuden ratkaisua tuomittu lähestymiskiellon rikkomisista ja ja lievästä pahoinpitelystä sakkorangaistukseen. Lähestymiskiellon rikkomisessa mies käytti mm. valeprofiilia.Ilta-Sanomat ei julkaise miehen nimeä uhrin suojelemiseksi.