Poliisi ei saa tietää, millaisia aseita Trumpin ja Putinin autoissa kuljetetaan – asiantuntija: ”Sitä katsotaan sormien läpi”

Kotimaa

Poliisi ei saa tietää, millaisia aseita Trumpin ja Putinin autoissa kuljetetaan – asiantuntija: ”Sitä katsotaa





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://infogram.com/putintrumplaskuri-1h0n25g0wgez6pe?live

Ajoneuvojen ja suurlähetystöjen sisällä pidettävää kalustoa voidaan vain arvailla





Joskus joudutaan neuvottelupöydän ääreen