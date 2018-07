Kotimaa

Verenpainelääkkeestä löytyi syöpäriskiä kasvattavia epäpuhtauksia: Älä keskeytä nauttimista, vaihda lääke heti

Jakelukieltoon määrätyt tuotteet ovat:

Valsarstad (Stada Nordic)

Valsartan Actavis (Actavis Group PTC ehf)

Valsartan Orion (Orion Pharma)

Valsartan ratiopharm (ratiopharm GmbH)

Valsartan Sandoz (Sandoz A/S)

Valsartan/hydroklorotiazid Actavis (Actavis Group PTC ehf)

Valsartan/hydrochlorothiazide Orion (Orion Pharma)

Valsartan/hydrochlorothiazide Ratiopharm (ratiopharm GmbH)

Valsartan/hydrochlorothiazide Sandoz (Sandoz A/S)

Valsarstad Comp (Stada Nordic)