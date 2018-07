Kotimaa

Poliisi pyytää havaintoja Orivedellä kadonneesta 70-vuotiaasta miehestä – kiireellisen avun tarpeessa

Poliisi pyytää yleisöhavaintoja Orivedellä Pirkanmaalla kadonneesta 70-vuotiaasta miehestä. Poliisin mukaan on syytä epäillä hänen olevan kiireellisen avun tarpeessa.Mies on ollut liikkeellä vuosimallin 2002 mustalla farmarimallin Nissan Primeralla.Kadonnut on 178 senttiä pitkä, tukevahko ja hänellä on harmaat, ohuet hiukset. Mies kävelee vahvasti ontuen. Hän käyttää silmälaseja ja mahdollisesti kävelysauvaa.Ontumisen vuoksi on poliisin mukaan todennäköistä, että mies on liikkeellä autolla tai liikkuu auton välittömässä läheisyydessä.Tuoreimpien tietojen mukaan mies on ollut liikkeellä Juupajoella.