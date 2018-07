Palaneesta talosta löytyi vainaja Ypäjällä: Pikkutielle jätetty henkilöauto tukki pelastajien reitin – poliisi vähäsanainen

Kotimaa

Palaneesta talosta löytyi vainaja Ypäjällä: Pikkutielle jätetty henkilöauto tukki pelastajien reitin – poliisi

Hämeen poliisi





Paikalla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy









Rikoskomisario





Pelastuslaitos