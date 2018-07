Kotimaa

Epävakainen sää jatkuu – lännessä ja pohjoisessa sataa

Etenkin lännessä ja pohjoisessa sataa monin paikoin. Idässä on selkeämpää ja kuurotyyppiset sateet jäävät paikallisemmiksi. Ukkonen voi jyrähtää. Pohjois-Lapissa koillistuuli on voimakasta.Päivälämpötila on sateessa noin 15 astetta. Maan etelä- ja keskiosan selkeämmillä ja poutaisilla paikoilla 20 - 23 astetta.Torstaina maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee, pohjoisessa on runsasta. Sadekuuroja tulee etenkin etelässä ja maan keskivaiheilla. Myös ukkonen voi jyrähtää. Pohjoisessa pohjoiskoillinen tuuli on puuskissa navakkaa.Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 20 asteen vaiheilla, pohjoisessa 15 - 20 astetta.Perjantaina kuurosateita tulee yleisesti. Ukkosta esiintyy myös. Lapissa sateet eivät näyttäisi olevan niin yleisiä.Päivälämpötila on enimmäkseen 18 - 21 asteen välillä, pohjoisessa paikoin alempi.