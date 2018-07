Kotimaa

Rankan dialyysihoidon jälkeen Juhaa ja Raunoa odotti tyrmistys – Kela-taksia piti odottaa tunteja

Asiakkaat olivat tilanneet etukäteen kyytinsä dialyysiin ja hoidosta pois, mutta mitkään aikataulut eivät pitäneet.

Hoitoon on päästävä tai henki lähtee





Mitä olisi tapahtunut, jos olisi tullut käsky leikkaukseen ja kyytiä ei olisi kuulunut.