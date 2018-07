Kotimaa

Salainen operaatio käynnistyi – myös Yhdysvaltain salaisen palvelun väki saattaa jo olla Suomessa

Tavallisesti turvamiehet saavat tuoda mukanaan vain käsiaseen, mutta käytännössä tiedetään, että niin salainen palvelu kuin Venäjänkin turvallisuushenkilöstö tuovat mukanaan myös raskaampaa aseistusta.





Voisin kuvitella, että he haluaisivat tyhjentää suunnilleen puoli Helsinkiä tai vähintäänkin kaikki kokouspaikan lähirakennukset.





Poliisi aloitti salaisen operaation heti torstaina