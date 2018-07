Kotimaa

Video: "Parkkisakosta" puhkesi raju riita Helsingissä – isä ja poika hakkasivat pysäköinninvalvojan

Pysäköinninvalvojat joutuvat kestämään työssään monenlaisia ”asiakaskohtaamisia”, mutta ani harvoin tilanteet yltyvät väkivaltaisiksi. Näin kävi kuitenkin Helsingissä viime vuoden heinäkuun lopussa.Helsingin kaupungilla työskentelevä pysäköinninvalvoja joutui antamaan samalle miehelle jo 18. pysäköintivirhemaksun, jota kutsutaan kansanomaisesti parkkisakoksi. Mies ei ollut maksanut yhtäkään saamaansa parkkisakkoa.Kaupungilta saamansa ohjeen mukaan pysäköinninvalvoja kutsui hinaajan paikalle. Hinausauton kuljettaja laittoi auton jo nostimeen kiinni, ja hän oli valmis viemään sen muualle, ilmenee myös valvontakameran videolta, johon tapahtumat tallentuivat.eteen rymisteli kuitenkin toinen auto, ja sen sisältä tulivat vihainen mies, hänen 15-vuotias poikansa sekä vaimo. Mies ilmoitti, ettei hänen autoaan saa viedä minnekään. Pysäköinninvalvoja napsi tilanteesta samalla kuvia. Hinausauton kuljettajan mukaan isä ja poika olivat ”todella aggressiivisia”. Sama on havaittavissa videotallenteelta.Mies menetti lopulta malttinsa, ja hän kävi pysäköinninvalvojan kimppuun. Hän huitaisi pysäköinninvalvojan kameran ja kämmentietokoneen maahan, minkä jälkeen hän ruhjoi niitä. Mies myös töni, potki ja löi pysäköinninvalvojaa. Tämä episodi tapahtui valvontakameran ulkopuolella.Sen jälkeiset tapahtumat on jälleen havaittavissa videonauhalta. Vihainen mies tuli autolleen, ja hän ajoi autonsa ronskiin tyyliin pois, vaikka se oli jo hinausauton nostimella. Pysäköinninvalvoja oli samalla puhelimella yhteydessä hätäkeskukseen. Tilanne kärjistyi tämän jälkeen entisestään.juoksi naisen ja pojan ohitse, jotta hän olisi nähnyt, minne mies ajoi autollaan. Sinisen väriseen huppariin pukeutunut poika tarrasi pysäköinninvalvojaan kuitenkin kiinni. Myös pojan äiti tarttui pysäköinninvalvojaan, joka yritti riuhtoa itseään irti.Syytteen mukaan pysäköinninvalvoja olisi tässä yhteydessä lyönyt naista kerran nyrkillä kaulan alueelle. Nainen itki ja poika kysyi pysäköinninvalvojalta, löikö hän naista. Pysäköinninvalvojaa koskeva pahoinpitelysyyte kaatui, koska lyönnistä jäi varteenotettava epäily. Oikeuden mielestä lyöntiä ei näy videonauhalla.Sen sijaan 15-vuotiaan pojan kovat otteet näkyvät. Kun pysäköinninvalvoja oli päässyt naisen ja pojan otteesta irti, poika löi pysäköinninvalvojaa nyrkillä naamaan, minkä seurauksena hän kaatui maahan. Oikeuden mielestä pojan hyökkäys oli raju.oli toisessa kädessä puhelin, jolla hän puhui hätäkeskuksen kanssa. Tämän jälkeen poika löi uudelleen maassa maannutta pysäköinninvalvojaa nyrkillä pään alueelle, ja potkaisi tätä kylkeen.Lopulta äiti tarrasi pojasta kiinni ja pysäköinninvalvoja pääsi etäämmälle tilanteesta.Helsingin käräjäoikeus tuomitsi 15-vuotiaan pojan virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta viiden kuukauden ehdolliseen vankeuteen. Hän teki rikoksen nuorena henkilönä.Pojan 45-vuotias isän tuomittiin vahingonteosta ja virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta puolen vuoden ehdolliseen vankeuteen. Kaksikko joutuu maksamaan pysäköinninvalvojalle kivusta, särystä ja tilapäisestä haitasta 600 euroa. He joutuvat korvaamaan myös pysäköinninvalvojan 900 euron oikeudenkäyntikulut.Mies joutuu korvaamaan myös hajottamansa kameran ja kämmentietokoneen, joiden yhteisarvo oli hieman yli tuhat euroa.Helsingin käräjäoikeuden reilu viikko sitten antama tuomio ei ole lainvoimainen, sillä poika ja hänen äitinsä ovat ilmoittaneet tyytymättömyyttä tuomioon.