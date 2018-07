Kotimaa

Helsingin Keskuspuistossa on 9,5 metriä leveä, visusti suljettu kivikuutio – mikä tämä rakennus on?

Katso artikkelin pääkuvana olevalta, yhdellä otoksella kuvatulta videolta kuution esittely!









Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Helsingin keskuspuistossa on 9,5 metriä leveä, 4 metriä syvä ja seitsemisen metriä korkea kivinen rakennus. Sisätilat jäävät pimentoon, sillä jykevissä ovissa on jykevät lukot.Piilossa paikka ei ole. Laakson sairaalalle on vain satakunta metriä.Aurinkoisena kesäiltana ohi kulkee lenkkeilijöitä ja pyöräilijöitä. Joku etsii geokätköä sinisellä graffitilla koristellusta seinästä, tuloksetta.Eniten kummastusta herättää kuution katto. Siellä on näköalapaikka, kuin laituri suoraan tyhjyyteen.Tiedätkö mikä tämä rakennus on? Nyt on aika esittää arvauksia!Sitten me selvitämme.