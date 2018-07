Kotimaa

EU:n tietosuoja-asetus vaikeuttaa poliisitutkintoja – rampauttanut poliisin käyttämää Whois-palvelua

3.7. 14:18

EU:n tietosuoja-asetus on vaikeuttanut joitakin poliisitutkintoja.

Toukokuun lopussa voimaan tullut EU:n tietosuoja-asetus on vaikeuttanut joitakin poliisitutkintoja. Tietosuoja-asetus on aiheuttanut rajoituksia Whois-palveluun, jonka kautta on voinut saada selville internet-osoitteen tunnuksen rekisteröineen tahon tiedot.



Whois-palvelu olisi rikkonut sellaisenaan tietosuoja-asetusta, joten palvelua operoivan ICANN-järjestön piti rajoittaa pääsyä sen tarjoamiin tietoihin.



Euroopan poliisivirasto Europolin mukaan Whois-palvelun osittainen pimeneminen on jo aiheuttanut haittaa monille tutkimuksille.



Euroopan tietosuojaneuvosto ja ICANN neuvottelevat parhaillaan muutoksista Whois-palveluun.