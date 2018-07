Kotimaa

Tiukat päätökset Euroopassa lietsovat epätoivoa Välimeren yli pyrkivissä

Siirtolaiset pelkäävät tiukkaa rajapolitiikkaa.

Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestö IOM:n mukaan Välimeren hukkumiskuolemien määrän kasvu kertoo siitä, kuinka siirtolaiset pelkäävät Euroopan rajojen tiukentumista.



Italiassa kansalaisjärjestöjä on määrätty lopettamaan pelastusoperaatiot merillä ja jättämään siirtolaiset Libyan viranomaisten vastuulle. Euroopan unionin päättäjät kertoivat perjantaina aikeesta perustaa Afrikan pohjoisrannikolle alueellisia maihinnousukeskuksia, joihin tuotaisiin mereltä pelastettuja ihmisiä.



Perjantain jälkeen noin 170 ihmistä on kadonnut Välimerellä. Tiistaina pelättiin jälleen 63 ihmisen hukkuneen siirtolaisia kuljettaneen kumiveneen upottua lähellä Libyan rannikkoa.



Tänä vuonna on kuollut yli tuhat Libyasta Eurooppaan pyrkivää.