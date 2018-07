Kotimaa

Kommentti: Trumpista ei ole suomettumisen suurvisiiriksi – Putinilla silti Helsingissä kaikkien aikojen paikka

S

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy









Suomettuminen keksittiin kylmässä sodassa





Venäjä ei ole Neuvostoliitto

Pienet polvistuvat

Putinille aukeaa Helsingissä kaikkien aikojen tilaisuus.

Vahvakin voi olla hölmö