Kotimaa

Linja-auto kaatui Rautalammilla – viranomaiset kiiruhtavat paikalle

Linja-auto kaatui Rautalammilla – viranomaiset kiiruhtavat paikalle

2.7. 16:10

Itä-Suomen poliisin mukaan linja-auto kaatui maanantaina hieman ennen kello neljää.

Poliisin mukaan onnettomuus tapahtui Rautalammintiellä. Poliisi kertoo, että viranomaiset ovat matkalla paikalle.



Autossa on alsutavien tietojen mukaan 19 matkustajaa, ja matkustajien vammat olisivat lieviä.



Poliisin tietojen mukaan näyttää siltä, että auto on kaatunut pienestä nopeudesta ajauduttuaan tien laitaan.



IS seuraa tilannetta.