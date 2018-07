Kotimaa

Kajaanin huoltoasemaryöstöstä pidätettynä kaksi henkilöä – poliisi kaipaa edelleen vinkkejä

Kolme naamiomiestä ryösti viime torstaina huoltoaseman. Nyt kaksi henkilöä on pidätettynä. Kaksi aiemmin kiinniotettua on vapautettu.

poliisi on pidättänyt kaksi ihmistä liittyen viime viikon torstaiseen huoltoasemaryöstöön. Teboilin ryöstäneitä epäillään törkeästä ryöstöstä ja ryöstön yrityksestä.Viime torstaina kolme naamioitunutta miestä ryöstivät Kajaanissa sijaitsevan Purolan Teboilin ja lisäksi yrittivät ryöstää läheisen kaupan. Ainakin yksi naamiomies on siis edelleen vapaalla jalalla.Poliisi tutkii kahden pidätetyn henkilön osuutta tapahtumiin. Pidätettyjen lisäksi kaksi ihmistä on ollut aiemmin poliisin kiinniottamana, mutta tutkinnan tämän hetkisten tietojen mukaan heillä ei ole osuutta tekoihin. Heidät onkin jo vapautettu.Tutkinnassa on ilmennyt, että tekijät ovat olleet liikkeellä henkilöautolla, joka on odotellut tekopaikkojen lähistöllä.Poliisi on yhä kiinnostunut havainnoista epämääräisistä autoista Hetteenmäen ja Puistolan alueella.Poliisi myös kiittää jo tähän mennessä saapuneista vinkeistä.