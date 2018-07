Veikkaus: Nainen osti arvan Rauman Prismasta – miljoonavoitto valkeni autossa: ”Pää pomppasi melkein kattoon asti”

Kotimaa

Veikkaus: Nainen osti arvan Rauman Prismasta – miljoonavoitto valkeni autossa: ”Pää pomppasi melkein kattoon a

Raumalaisnaisella

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sitten

kävi käsittämätön tuuri, kun hän osti Mega-arvan Rauman Prismasta ruokaostosten yhteydessä. Arvasta paljastui miljoonan euron voitto, kertoo Veikkaus tiedotteessaan. Se on suurin mahdollinen voitto, minkä arvasta voi voittaa.Nainen kertaa tapahtumia Veikkaukselle.– Yleensä ostan toisia arpoja, mutta nyt tuli jostain syystä sellainen fiilis, että haluankin tuon. Sanoin myyjälle, että kai siinä isossa arvassa on sitten iso voitto, nainen kertaa Veikkaukselle.Nainen oli ollut miehensä kanssa kotimatkalla, kun hän aloitti raaputtamaan arpaa.– Raaputin sitä kotimatkalla ja mieheni ajoi. Jossain vaiheessa tajusin, että tässähän on päävoitto, nainen kertaa tapahtumia Veikkauksen tiedotteessa.– Sehän huudahti kovaa ja pää pomppasi melkein auton kattoon asti, hänen miehensä sanoo.Veikkauksen mukaan mies ei ollut aluksi uskoa kumppaniaan. Vasta nähtyään arvan omin silmin, uskoi mies suuren voiton osuneen kohdalle.olikin vuorossa soitto Veikkaukselle, josta miljoonavoitto vahvistettiin.– Ei tässä ole oikein nukuttua saanut normaalilla tavalla. Arpaa pidin tallessa käsilaukussa ja matkalla Raumalta Helsinkiin piti vielä tarkistaa, että onhan se siellä, nainen kertoo Veikkaukselle.Pariskunnalla on jo valmiita suunnitelmia voittorahojen varalle.– Auto taitaa mennä vaihtoon ja katsotaan nyt, josko kesämökkiäkin vielä, Veikkauksen tiedotteessa kerrotaan.Lisäksi pariskunta aikoo ehkä lähteä laivalle laulamaan karaokea.Arvan myyneessä Rauman Prismassa tarjotaan torstaina 4000 ensimmäiselle jäätelötuutit voiton kunniaksi. Jäätelöiden jakaminen alkaa puolilta päivin.