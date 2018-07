Kotimaa

Heidi Sabanadesanin kolumni: Suomalainen ja (muitten) lapset sopivat huonosti yhteen

Suomalainen arvostaa sitä, että kukin pitäytyy omissa asioissa.

Parasta koko maailmassa on sanonnan mukaan syntyä italialaiseksi vauvaksi. Syyn ymmärtää jokainen, joka on joskus käynyt Italiassa tai edes nähnyt Kummisetä-elokuvan. Lapsia, vauvoja erityisesti, suorastaan palvotaan. He ovat mukana kaikkialla, eikä kenellekään edes tulisi mieleen kyseenalaistaa sitä. Ajatus siitä, ettei lapsi olisi tervetullut ravintolaan olisi italialaiselle yhtä absurdi kuin ravintola, johon silmälasipäiset eivät pääsisi.Suomessa sen sijaan käydään vähintään kerran vuodessa jossakin mediassa keskustelua siitä, saako lapsia ylipäätään viedä ravintolaan. Tai lentokoneeseen. Tai saavatko he mekastaa kerrostalojen pihoilla. Tai ylipäätään mekastaa yhtään missään.Olen usein miettinyt, mistä tämä ero johtuu. Toisinaan kuulee sanottavan, että suomalaiset ovat lapsivihamielisiä. Itse en kyllä tätä allekirjoita. Lähes missään muualla maailmassa vanhemmat eivät vietä yhtä paljon aikaa lastensa kanssa kuin Suomessa. Äidit ovat kotona poikkeuksellisen pitkään, ja isät pitävät isyysvapaita enemmän kuin missään Ruotsia ehkä lukuun ottamatta.Mistä suomalaisten kylmäkiskoisuus sitten voi johtua? Minulla on teoria. Ensinnäkin syynä on suomalaisten yksilökeskeisyys. Kulttuurimme keskeinen yksikkö on yksilö, kun taas vaikkapa Japanissa tai Kreikassa keskeinen määrittäjä on yhteisö: perhe, suku tai laajemmin oma yhteisö. Yksilökeskeisyys selittää sen, että suomalainen arvostaa hyvin korkealle paitsi omaa tilaansa, myös muiden tilaa ja ihmisten oikeutta ”olla rauhassa”. Mieheni tulee hyvin yhteisöllisestä kulttuurista, mutta on selvästi suomalaistunut täysin: kun matkustimme viime viikolla taaperomme kanssa lentokoneessa, mieheni oli äärimmäisen stressaantunut ajatuksesta, että lapsemme itku (jota kesti reilu neljän tunnin lennolla yhteensä 15 minuuttia) häiritsisi muita matkustajia.Asuin nuorempana Kalliossa hissittömän talon neljännessä kerroksessa. Kadulle ei nähnyt ikkunasta, ja aina sai arvailla, koska taksi on tullut – joskus meni minuutti, joskus vartti, ja mittari raksutti. Kerran sanoin taksikuskille, että miksi hän ei voisi töötätä, että tietäisin, koska tulla alas (olin tottunut ulkomailla tällaiseen tapaan). ”Töötätä? Ja häiritä muita ihmisiä?” kysyi taksikuski kauhuissaan.Toinen selitys näennäiselle lapsivihamielisyydellemme lienee se, että akselilla ekstrovertit ja introvertit, kuulumme niin ikään ääripäähän. Suomalaiset ovat maailman mittakaavassa hyvin sisäänpäinkääntyneitä ja pidättyväisiä – suorastaan ääri-introverttejä, emmekä yleensä halua ottaa kontaktia tuntemattomiin. Suomalainen arvostaa sitä, että kukin pitäytyy omissa asioissa. Kavahdamme kaikkinaista tungettelua. Lapsethan tunnetusti eivät ole mitään pidättyvyyden mestareita, vaan ovat luontaisesti kiinnostuneita kaikista, ja tunkevat myös estoitta toisten reviirille tutustumaan. Sinne MEIDÄN ravintolapöytään konttaavat, toisten kakarat.Suomalaisetko lapsivihamielisiä? Höpö höpö! Mehän rakastamme (omia) lapsiamme. Sen sijaan muitten kakarat ärsyttävät ihan syystä. Mitäs eivät ymmärrä olla hiljaa ja omissa oloissaan. Onhan se nyt ihan eri asia, itkeekö siellä lentokoneessa oma enkeli väsymystään vai vieruspenkin riiviö silkkaa ilkeyttään ja kurittomuuttaan.Kirjoittaja on 40-prosenttinen kotiäiti ja 60-prosenttinen uraäiti