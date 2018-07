Kotimaa

Bisquitin kolumni: Heteromiehet heiluttaa

Aave polkee

perussuomalaisessa politiikassa. Fillarikommunismin aave.Vanhempi väki saattaa muistaa, että vastaavanlainen kummittelija bongattiin jo Marxin ja Engelsin kuuluisassa manifestissa.Tosin heidän kommunistisella aaveellaan ei ollut polkupyörää. Kiinalainen kommunismi korjasi myöhemmin tämän kommunistisen pikku puutteen.Kummitteleva fillarikommunismi ei ole suinkaan ainoa tuosta manifestista innoituksensa saanut aaveilija.Kovin harmillinen haamu kummittelee nimittäin myös kansallisessa mediassamme: kolumnismin aave.Ajankohtaiseksi tämän ilmiön tekee se, että mediassa on juuri alkanut kiihkein kesäkolumnistikausi.Kolumnismihan on journalismin keihäänkärki, eturintama ja viimeinen toivo.Ilman kolumnismia vastuullinen tiedonvälitys murskautuisi trumpilaisten valeuutisten alle, eikä media onnistuisi koskaan siirtymään mielipiteiden jälkeiseen aikaan.tähän väliin vielä laulumusiikin ystäville tiedoksi, etteivät Freud ja Jung olleet Marxin ja Engelsin manifestin ilmestyessä vielä syntyneet.Näin jälkikäteen arvioiden on kuitenkin enemmän kuin todennäköistä, että Freudilla on ollut jo tuolloin, kenties vielä tiedostamattaan, ”tietynsuuntaisia” ajatuksia äidistään.Tuohon aikaan tietynsuuntaiset ajatukset oli pakko ilmaista tylsän kaartelevasti vain ”tietynsuuntaisina”.Tänä päivänä, kun mediaa dominoivan käsityksen mukaan vanha konsti ei välttämättä olekaan parempi kuin oidipussillinen uusia, näistä maailman kauneimmista asioista voi sielläkin jo puhua iloisesti ja kiertelemättä.Itse asiassa Helsingin Sanomien äskeisen riemukkaan jättiorgasmisurveyn jälkeen (kyllä, gallupeissakin koolla on merkitystä) myös muut mediat voivat asettaa itselleen vakavan kysymyksen ihan hyvässä brechtiläisessä hengessä:Mitä aikaa on tämä, jolloin puiseva puhe on melkein rikos, koska siinä vaietaan niin paljosta seksistä?Yksinkertainen vastaus on, että tämä jos joku on mitä mainiointa aikaa seksistä puhumiseen. Ennen muuta siksi, että tänä päivänä mikä tahansa entinen poikkeavuus on uusi heteronormatiivisuus.Ja kunhan vielä muistaa panna sinne joka sukupuolen väliin, tai mistä nyt sattuukaan tykkäämään, sen pienen mutta niin tärkeän sanan ”oletettu”.tarkoitus oli antaa tässä kirjoituksessa muutamia kokemus­asiantuntijan pikkuvinkkejä kesäkolumnisteille, ja itse asiassa niinhän taisi käydäkin.Eli kannattaa siis aloittaa alkuperäisen asian vierestä ja yrittää sen jälkeen saada jollakin kurin seksiä juttuun mukaan.Tästä on yleensä kysymys. Ja olisi tässä tarjolla vielä toinenkin alan kysymys:Jos sukupuoli on vain sosiaalinen konstruktio, miksi sukupuolenkorjauksia eivät konstruoi sosiologit vaan kirurgit?