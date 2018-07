Kotimaa

Viikko alkaa Lapissa helteisenä

Lännessä on päivällä vielä melko aurinkoista. Maan pohjoisosassa sää on aurinkoinen ja poutainen.Maan etelä- ja keskiosassa koillistuuli on puuskissa navakkaa. Maan pohjoisosan yllä on korkeapaine ja tuuli on heikkoa.Päivälämpötila on maan etelä- ja itäosassa enimmäkseen 15 – 18 astetta, maan länsiosassa noin 20 astetta, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 19 – 23 astetta, Lapissa 20 - 25 astetta.Tiistaina Suomen yllä on lämmin ilmamassa ja sää on epävakaista.Pilvisyys on runsasta ja sateita tulee eri puolilla maata. Paikoin sade on runsasta ja ukkostakin voi esiintyä. Poutaisinta on Pohjois-Lapissa ja toisaalta taas iltapäivän puolella sateiden väistyttyä myös maan itäosassa.Päivälämpötila on 15 - 20 astetta. Lapin aurinkoisilla paikoilla on hellettä.Keskiviikkona lämmin ilmamassa epävakaisine säineen pysyttelee Suomen yllä. Lämpötila laskee sateessa noin 15 asteeseen, aurinkoisimmilla paikoilla päästään selvästi 20 asteen yläpuolelle.