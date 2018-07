Kotimaa

Uusi taksilaki voimassa vasta 15 tuntia – Lahden katukuvaan ilmestyi jo mystinen traktoritaksi

”Meillä on vain laatutakseja.”

Uusi taksilaki oli ollut voimassa vasta 15 tuntia, kun Lahdessa hieraistiin silmiä.”Mystinen taksityömies” ilmestyi kaupunkikuvaan.Traktorilla. Keskellä kirkasta päivää.Ilta-Sanomien tarkka lukija näki Vesijärvenkadun ja Lahdenkadun risteyksessä taksikuvulla varustetun ajoneuvon, joka kaikkien ulkoisten tuntomerkkien perusteella oli traktori.Traktoriin viittasivat pyörien koko, erityisesti takapyörien suuri koko suhteessa etupyöriin, sekä kaikki muutkin rakenteelliset yksityiskohdat, kuten ohjaamon täydellinen avonaisuus, pakoputken suuntaus taivaalle, moottorin ääni ja Suomi-Filmien heinäpeltokohtaukset mieleen tuova yleinen habitus. Kyseessä oli selkeästi vanhempaa vuosimallia edustava traktori.Se ei kuitenkaan savuttanut.Lukija ehti ottaa traktoritaksista valokuvan. Asiakasta ei ollut kyydissä ja kuvan perusteella on vaikea sanoa, olisiko asiakas edes mahtunut kyytiin.Tai jos olisi mahtunut, minne.Kuljettajalla oli varmuudella lippalakki.– Joku perälaudan näköinen siinä oli, mutta vaikea sanoa, olisiko sitä voinut käyttää matkustamiseen, lukija arvioi.Hänen mukaansa matkustusmukavuutta lisäävää tai asiakaskapasiteettia laajentavaa peräkärryä ei missään nimessä ollut. Se olisi ollut helppo huomata. Taksikupu oli aseteltu ajoneuvon keulan päälle.– Harmittaa kun en saanut parempaa kuvaa, mutta se ehti lähteä liikennevaloista.Lahden ja lähiseudun taksipalveluista on tähän asti vastannut yksinoikeudella Lahden Aluetaksi. Siellä ei tunnisteta traktoritaksia.– Ei ole meidän, meillä on vain laatutakseja, Aluetaksista kerrotaan.– Jatkamme samalla lailla kuin ennenkin, Aluetaksista vastattiin kysymykseen, muuttuiko heillä mikään uuden taksilain myötä.Lahden poliisi ei päivän aikana ole saanut ilmoituksia traktoritaksista.Poliisi ei osaakaan kylmiltään ottaa kantaa siihen, miten kyseinen traktori täytti taksiliikenteen kriteerit esimerkiksi matkustajien kuljettamisen infrastruktuurin ja turvallisuusnäkökulmien suhteen, tai onko luvallista ajaa taksikilven kanssa, jos ei ole taksi.– Nämä ovat aika uusia asioita nyt, parempi palata asiaan maanantaina, poliisin päivystyksestä neuvottiin.Uusi taksilaki vapautti taksilupien määrän. Kuka tahansa tahansa hyvämaineinen henkilö saa liikennöintiin oikeuttavan taksiluvan, kun suorittaa kuljettajakokeen.Myös melkein mikä tahansa ajoneuvo kelpaa taksiksi, esimerkiksi kuorma-auto, mopoauto tai traktori.Trafi alkaa käsitellä lupahakemuksia huomenna.