Kotimaa

Autoilija väisti jänistä ja ajoi päin puuta Ranualla – onnettomuus haittaa muuta liikennettä

Juuri nyt

Autoilija väisti jänistä ja ajoi päin puuta Ranualla – onnettomuus haittaa muuta liikennettä 1.7. 16:52

Jäniksen kohtalosta ei ole tietoa.

Ranuan Pudasjärventiellä on tapahtunut tieliikenneonnettomuus, josta on haittaa liikenteelle, tiedottaa Lapin pelastuslaitos. Onnettomuuspaikka on noin kilometrin päässä Ranuan keskustasta.



Pelastuslaitoksen mukaan onnettomuus tapahtui, kun henkilöautoa kuljettanut mies väisti tiellä ollutta jänistä ja ajoi päin puuta.



Kuljettaja ei loukkaantunut onnettomuudessa. Autossa ei ollut muita matkustajia. Poliisi ohjaa liikennettä paikalla. Toinen kaista on toistaiseksi suljettu liikenteeltä.