Isä ja poika asuivat 51 vuotta toisistaan tietämättä lähes naapureina – tapasivat nyt ensi kertaa: ”Kadonneen jäljillä -sarja kalpenee”

Kotimaa

Isä ja poika asuivat 51 vuotta toisistaan tietämättä lähes naapureina – tapasivat nyt ensi kertaa: ”Kadonneen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mikan äiti kielsi jyrkästi tapaamisen, ettei poika sai mitään shokkia.





”Tuli tyttöjen kanssa pelattua”





Samoja piirteitä