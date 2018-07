Kotimaa

Helle voi palata jo huomenna! Ennuste lupailee tavallista lämpimämpää heinäkuuta

Katso otsikon alla olevalta videolta tuore sääennuste!

Euroopan keskipitkien ennusteiden keskuksen (ECMWF) julkaiseman kuukausiennusteen perusteella Suomeen on tulossa laajalti tavanomaista lämpimämpi heinäkuu.Ennusteen mukaan heinäkuun ensimmäisellä viikolla maan länsi- ja pohjoisosissa on tavanomaista lämpimämpää, itäosassa ei. Toisella viikolla tavanomaista lämpimämpää on koko maassa Pohjois-Lappia lukuun ottamatta.Kolmannella ja neljännellä viikolla on niin ikään keskimääräistä lämpimämpää, mutta kuun lopussa lämpö painottuu eteläiseen Suomeen, eikä pohjoisessa ole enää niin paljon viitteitä tavanomaista kovemmasta lämmöstä.Lomailijoiden kannalta parasta lienee se, että pitkän ajan ennuste lupaa ainakin kahdelle ensimmäiselle viikolle myös tavanomaista vähemmän sateita. Sama jatkuisi loppukuusta, joskin ennustettavuus heinäkuun viimeisille viikoille on huonompi.

Toistuuko vuoden 2010 ennätyshelle?

Heinäkuun toinen viikko näyttää hyvältä

– Ne ovat suuntaa antavia, eivät todellakaan mitään sataprosenttisia. Ne antavat todennäköisyyksiä, mutta Suomen sää on luontaisestikin todella vaihteleva, Rimo muistuttaa.Pitkän ajan sää ennusteet perustuvat tietokone-ennusteisiin. Rimo kertoo, että ne ovat vielä kokeiluasteella.Pitkän ajan ennusteet päivittyvät Ilmatieteen laitoksen sivuille joka perjantai.Vuonna 2010 toukokuu oli poikkeuksellisen lämmin ja kesäkuu kolea. Silloin heinäkuusta tuli ennätyslämmin. Tänä vuonna kesän sää on ollut hyvin paljon samanlainen kuin kahdeksan vuotta sitten.Toistuvatko nyt 2010 vuoden ennätyshelteet?– Nyt on ollut lämmin toukokuu ja kolea kesäkuu, mutta se ei tarkoita että tänä vuonna sää käyttäytyy samoin. Niin toki voi käydä, Rimo sanoo.Lämpöä alkaa virrata Suomeen heti maanantaina. Ensimmäisenä lämpenee Lapissa. Pohjoisessa on jo maanantaina mahdollisuus päästä hellelukemiin.Sama jatkuu tiistaina, jolloin on Lapissa on alkuviikon lämpimin päivä. Tuolloin mittari voi käydä 26 asteessa. Myös keskiviikkona, torstaina ja perjantaina Lapissa ollaan laajalti yli 20 asteessa.Maan etelä- ja keskiosissa lämpöä saa odotella hieman pidempään. Alkuviikko alkaa epävakaisena. Rimo kertoo, että maanantaina voi tulla heikkoja sateita, mutta tiistai olisi se kaikkein epävakaisin päivä. Vielä on epävarmaa, mihin asti sadealue tiistaina yltää.Se, miten sateet jatkuvat, on niin ikään vielä mysteeri. Toinen säämalli ennustaa torstaille selkeää, toinen taas ainakin runsasta sadetta.Rimo kertoo, että jos ensi viikolla on hellettä etelässä, se tapahtuu korkeintaan loppuviikosta.– Silloin voi olla jotain pientä. Vähän ristiriitaista vielä, että päästäänkö helteisiin, Rimo toteaa.Tämän jälkeen ennusteiden epävarmuus kasvaa, mutta Ilmatieteen laitoksen kymmenen päivän sääennuste on mukavaa katsottavaa. Lauantaista alkaen esimerkiksi Helsingissä ennustetaan olevan parhaimmillaan 24–25 astetta. Ennuste yltää heinäkuun toiselle tiistaille.