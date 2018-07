Kotimaa

Oletko nähnyt tätä miestä? Saattaa liikkua Itä-Helsingissä – ilmoita havainnosta hätänumeroon

1.7. 11:35

Mies on 81-vuotias ja noin 170-senttinen.

Poliisi etsii Helsingin Siilitieltä lauantaina 30. kesäkuuta kadonnutta miestä. Mies on 81-vuotias ja noin 170-senttinen.



Tiedotteen mukaan mies on tukevahko ja yllään hänellä on tummansininen pusero, tummat puuvillahousut, rantatossut, tummansininen lippalakki ja silmälasit.



Mies saattaa liikkua Itä-Helsingissä. Kaikista havainnoista poliisi pyytää ilmoittamaan hätänumeroon 112.