Suviseurojen vakiokävijä Salli kertoo, miten suhtautuminen pukeutumiseen on muuttunut: ”Tuli mietittyä tosi tarkkaan”

Kotimaa

Suviseurojen vakiokävijä Salli kertoo, miten suhtautuminen pukeutumiseen on muuttunut: ”Tuli mietittyä tosi ta

Kun





https://www.is.fi/haku/?query=anni+rimpilainen

https://www.is.fi/haku/?query=matleena+louhisalmi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Kim