Seitsemän vuotta omakotitalossa asunut espoolaismies tilasi netistä 1400 litraa lämmitysöljyä – sitten kaikki meni pieleen

Seitsemän vuotta omakotitalossa asunut espoolaismies tilasi netistä 1400 litraa lämmitysöljyä – sitten kaikki

Tämän riidan juuret juontavat Espooseen ja vuoden 2014 maaliskuuhun.Mies oli asunut omakotitalossaan jo seitsemän vuoden ajan, ja taloa lämmitettiin öljyllä. Öljytankki oli tyhjillään, ja mies tilasi öljy-yhtiö St1:n nettisivuilta 1 400 litraa lämmitysöljyä. Mies ilmoitti samalla öljysäiliönsä kooksi 1 500 litraa.Öljyn toimitti St1:n yhteistyökumppanin alihankkija. Kaikki meni kuitenkin pieleen.Vaikka mies oli ilmoittanut haluamansa öljymäärän ja säiliönsä koon, miehen säiliöön pumpattiin 1 670 litraa öljyä. Koska sitä oli liikaa, osa öljystä valui omakotitalon pohjakerrokseen ja maaperään. Siitä aiheutui noin 153 000 euron vahingot.asukas ei joutunut maksumieheksi, sillä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia korvasi vahingon.Varsinaista riitaa kävivät Fennia ja St1. Öljy-yhtiö suostui nimittäin korvaamaan vakuutusyhtiölle aiheutetusta vahingosta vain noin puolet. Öljy-yhtiö myönsi kylläkin toimittaneensa liikaa öljyä, mutta riitaa oli laitteistojen toimivuudesta.St1 väitti, että osasyynä öljyvahinkoon olisi ollut omakotitalon asukas. Öljy-yhtiö väitti, ettei miehen säiliön ylitäytönestin olisi toiminut, minkä takia säiliöön olisi päässyt liikaa öljyä. Öljy-yhtiön mielestä asukkaan olisi pitänyt huolehtia säiliöstä paremmin. Ylitäytönestin on elektroninen laite, joka sulkee öljyn tulon, kun säiliön yläraja on täyttynyt.oli eri mieltä.– (Miehen) ylitäytönestin ei ollut ollut viallinen, vaan se oli vioittunut St1:n suorittaman ylipurun seurauksena. Mikäli (miehen) ylitäytönestin olisi ollut viallinen, säiliöauton kuljettaja ei olisi pystynyt edes aloittamaan purkausta, vakuutusyhtiö väitti.Oikeus totesi esitetyn näytön perusteella, että vika oli mahdollisesti kiinteistönomistajan säiliön ylitäytönestimessä. Se jäi kuitenkin epäselväksi. Oikeuden mielestä kiinteistönomistajalla ei ole myöskään ”erityistä velvoitetta” tarkistaa etukäteen sitä, toimiiko ylitäytönestin.myös korosti, että vaikka vika olisi ollutkin kiinteistönomistajan ylitäytönestimessä, säiliöauton oma järjestelmä olisi pitänyt varmistaa se, ettei öljyä mene liikaa. Oikeuden mielestä St1 ei toiminut tankkaustilanteessa huolellisesti.– Säiliöauton järjestelmän ei pitäisi sallia purkua siinä tapauksessa, että missään osassa ylitäytönestintä – siis myöskään sen kiinteistössä sijaitsevissa osissa on vikaa. Näin ollen säiliöauton järjestelmän pitäisi siis estää purku myös mainituissa tapauksissa.– Säiliöauton järjestelmä ei ole syystä tai toisesta toiminut asianmukaisesti, Helsingin käräjäoikeus kirjoittaa.Sen mielestä St1 joutuu siis maksamaan kokonaan aiheuttamansa vahingon, joka oli ilman korkoja reilut 150 000 euroa. Tästä summasta St1 oli siis maksanut puolet ennen oikeudenkäyntiä, ja nyt se joutuu maksamaan loppuosan. St1 joutuu maksamaan myös Fennian yli 27 000 euron oikeudenkäyntikulut sekä luonnollisesti omat oikeudenkäyntikulut.Helsingin käräjäoikeuden viime viikolla antama ei ole lainvoimainen, sillä St1 on ilmoittanut tyytymättömyyttä tuomioon.