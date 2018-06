Kotimaa

Kangasalla kateissa muistisairas mies

1.7. 0:33

Havainnot miehestä voi ilmoittaa suoraan hätäkeskukseen.

Pirkanmaalla Kangasalla on kateissa 74-vuotias muistisairas mies, kertoo Sisä-Suomen poliisi Twitterissä. Poliisin mukaan mies on hoikka ja hänellä on ruskeat hiukset. Yllään miehellä on farkut, tummansininen paita ja lenkkarit. Hänellä kerrotaan myös olevan kainalossa takki.



Poliisin mukaan mies liikkuu jalkaisin mahdollisesti Kangasala–Tampere-akselilla.



Mahdolliset havainnot miehestä pyydetään ilmoittamaan hätäkeskukseen numeroon 112.