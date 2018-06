Kotimaa

Jorma istutti kukkia vaimonsa ja vanhempiensa haudalle maanantaina – keskiviikkona odotti surullinen näky

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mikkelin

Tuntuu, että raja on nykyään hämärtynyt. Jotkut eivät välttämättä tajua, että kukat hautausmaallakin on jonkun omaisuutta, vaikka ne eivät paljoa maksakaan.

Ilta-Sanomat

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005734042.html

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005719952.html