Kotimaa

Viranomaiset reagoivat heti: Näin kekseliäs salakuljetus laitetaan kuriin vankiloissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005737313.html

Muutaman tunnin kuluttua uutisesta Oikeusministeriö tiedotti, että rikosseuraamuslaitokselle aiotaan antaa oikeus puuttua erilaisten kauko-ohjattavien lennokkien lennättämiseen vankila-alueilla.Laitos saisi käyttää teknisiä laitteita, joiden avulla tällaiset kulkuneuvot voidaan havaita ja tarvittaessa puuttua niiden kulkuun, jos se on välttämätöntä vankilan järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi.Puuttumisessa voitaisiin käyttää esimerkiksi laitetta, jolla vaikutetaan kulkuneuvon käyttämään radiosignaaliin.Rikosseuraamuslaitoksella ei tällä hetkellä ole selkeää toimivaltaa puuttua miehittämättömien kulkuneuvojen liikkumiseen vankilan alueella tai sen yläpuolella.Asiaa koskeva lakiesitys on lähetetty lausunnolle, oikeusministeriö kertoo.Erilaisten miehittämättömien kulkuneuvojen ja erityisesti lennokkien ja miehittämättömien ilma-alusten käyttö on lisääntynyt viime vuosina.Tämä on muodostanut uuden turvallisuusuhan vankiloille, koska tällaisten laitteiden avulla on mahdollista kuljettaa vankilaan luvattomia aineita ja esineitä.Vankiloissa on jo tehty havaintoja tällaisesta toiminnasta. Laitteiden yleistyessä ja halventuessa myös niiden käyttö vankilaturvallisuutta vaarantaviin tarkoituksiin voi lisääntyä.