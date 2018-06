Kotimaa

Helsingissä yritettiin salaista Nato-sopimusta – tällaisen ehdotuksen Jeltsin teki Clintonille

Hänen mukaansa siitä tulisi ”herrasmiessopimus, jota ei tehtäisi julkiseksi”.





Come on, Boris… Jos menisin kanssasi kaappiin ja sanoisin, mitä haluat kuulla...Yksityinen sitoutuminen olisi sama asia kuin julkinen.





Ajattele, minkä kauhean viestin se lähettäisi, jos tekisimme ehdottamasi kaltaisen salaisen sopimuksen.