Kotimaa

Jyrki Lehtolan kolumni: Väärin homoiltu

Helsinki

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaikki

Marttaliitto, Kela, puhelinoperaattorit, Stockmann, Prisma, PRIIIIIIDE, VR, OP, Accenture, Tieto, Neste, PRIIIIIIIIIIDE, Aurinkomatkat, Microsoft, Ikea, Taksi Helsinki, Hartwall, PRIDE, PRIDE, PRIIIIIIIIIIIIDE!Suvaitsevaisuuden viesti kiirii läpi Helsingin ja se viesti on selkeä: pinkki kassakone kilisee virkeimmin.Pride 2018 on alkanut, sateenkaariliput liehuvat ja kaikki on paremmin, kun yritykset ovat ymmärtäneet, että somefanatismin aikakaudella on taloudellisesti perusteltua esittää tietyillä asuinalueilla liberaaleja kannanottoja.Talouden kliseissä pinkki raha on siistiä, tuoksuu hyvältä ja se hamuaa paremman katteen tuotteita. Sitä haluavat kaikki suuryrityksistä siihen kirjailijaan, joka mainosti Twitterissä: ”Raivaa lukulistallesi tilaa pian ilmestyvälle romaanilleni Ei kaikki pinnat kireällä, jos houkuttelee veijariromaani, jonka kaikki päähenkilöt ovat naisia (joista osa lesboja ja osa autisteja) ja jossa pyöräillään paljon”.Romaani, jossa osa lesboja ja osa autisteja ja jossa pyöräillään paljon! Some-aikana yhteiskunnallisen osallistumisen ja sen parodian rajaa ei enää ole.eivät silti ole tyytyväisiä.Ensinnäkin VÄÄRIN LIPUTETTU. Pride-lipussa on sateenkaaren spektrin värit, mutta se ei riitä. Lipusta puuttuvat – siat! – valkoinen, pinkki ja turkoosi viittaamassa transsukupuolisiin sekä ruskea ja musta, jotka kertoisivat, että rodullistettujen asema paranisi, jos pidettäisiin kunnon palaveri uudesta lipusta.Toki voi ajatella, ettei lippujen tarkoitus ole kuvata jokaista sen alle kuuluvaa yksilöä, mutta jos on, miksi sokeat, kädettömät ja värisokeat lesbot ovat unohtuneet uudestakin lipusta?Liput ovat tuottaneet pahaa mieltä muutenkin. Jotkut yritykset käyttävät niitä, jotkut eivät, ja niitä on syytä paheksua julkisesti vetoamalla moninaisuuteen ja suvaitsevaisuuteen.Ongelmia on tuottanut myös Priden päätösjuhlat – ne tosiaankin tykkäävät juhlia! – joiden pääesiintyjänä on Dana International. Dana International esittelee itsensä kuulemma Apartheid-valtio Israelin lähettilääksi, VÄÄRIN SYNNYTTY, oikeasti ulkomaalaiset: kuinka vaikea teidän on olla moninaisia suomalaisia tyydyttävällä tavalla?Sekin ärsyttää, kun Pride on muuttunut heteroiden bileviikoksi; Pride-yritykset eivät sensuroi kyllin ripeästi sivuiltaan pois homofobisia kommentteja ja kun kävelin Pride-markettiin, myivät siellä heteroille kohdistettua makkaraa.Elämä koostuu pienistä pettymyksistä, mutta ehkä vihollisia ei aina kannata etsiä ympäriltään, tulee hieman paranoidi, kroonisesti nariseva tunnelma, vaan vähän kauempaa, vaikka sieltä, jossa kysyttiin: ”Onko pakko homostella julkisesti dildohattu päässä kerran kuukaudessa koska ootte niin erilaisia?”Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja.