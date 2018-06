Kotimaa

Ullakko palaa Helsingin keskustassa – kymmenkunta sammutusyksikköä paikalla









Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Paikalle on hälytetty sammutustöihin pelastuslaitoksen tilannekeskuksen mukaan kymmenkunta yksikköä.Sammutusyksiköt ovat vasta päässeet paikalle.Suuruudeltaan ullakkopalo on keskisuuri.Tilannekeskuksen mukaan paikalle ei ole hälytetty ambulansseja, eikä rakennuksessa pitäisi olla ihmisiä.Toistaiseksi palo on rajoittunut vain ullakolle, eikä ole levinnyt sieltä alemmaksi.