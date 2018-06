Kotimaa

Tällaisia mökkejä saa tunnin matkan päästä isosta kaupungista – IS selvitti hinnat

IS selvitti, millainen on loma-asuntojen tarjonta noin tunnin ajomatkan päässä suurista asutuskeskuksista.

Jos taulukko ei näy alla, voit katsoa sen täältä. https://infogram.io/p/ae226714031daaad7182578928a0d1b9.png

muuttuu – myös perinteinen mökkeilykulttuuri. Työn ja vapaa-ajan murroksessa yhä harvempi pystyy tai edes haluaa lähteä mökkeilemään pääkaupunkiseudulta satojen kilometrien päähän Järvi-Suomeen.Yllä olevalta videolta näet lisää tietoa parhaista mökkikunnista.Tilastokeskus kertoi viime kesänä, että suomalaisten keskimääräinen mökkimatkan pituus on vain 38 kilometriä. Sitkeimmin matkaa tekevät uusimaalaiset, jotka ajavat keskimäärin 130 kilometriä ennen kuin pääsevät tuikkaamaan tulta saunan pesään.trendi kertoo mökkeilyn suosion ja samalla mökkien hintojen laskevan etenkin syrjäisemmillä seuduilla. Nuoremmat polvet eivät halua a) kauas, b) työleireille ja c) elää ilman mukavuuksia – eli muun muassa toimivaa nettiä, sähköä ja sisävessaa.Samaan aikaan tämä vaativaisempi kansa pakkaa yhä taajempaan tahtiin syrjäseuduilta keskuksiin, etenkin eteläiseen Suomeen.Loma-asuntojen tarjonta onkin hyvin kirjavaa ja ääripäät suuria. Esimerkiksi Oikotie.fi-palvelussa on tällä hetkellä kaupan liki 4 700 mökkiä ja huvilaa, joista joka kymmenennen hinta on maksimissaan 43 000 euroa. Vastaavasti kalleimman kymmeneksen minimihinta on 325 000 euroa.Ennustettavissa on, etteivät matkat kotoa vapaa-ajan asunnolle ole ainakaan pitenemään päin. Moni mökkiä etsivä pitää kipurajana tunnin ajomatkaa suuntaansa.mökkitarjontaa tästä näkökulmasta. Valitsimme suurimpia asutuskeskuksia eri puolilta maata ja tutkimme, millaisille Oikotie.fi:ssä myytävänä oleville omarantaisille kesämökeille niistä ajaa noin tunnissa. Matkat kaupungin keskustasta kohteeseen olivat pääasiassa 65 ja 95 kilometrin väliltä.Oulun suunnalla sopivien mökkien löytäminen oli vaikeaa. Lista täyttyi, kun hyväksyimme viisi ilman omaa rantaviivaa, mutta vesistön lähellä olevaa mökkiä.