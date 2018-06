Kotimaa

Lännessä selkenee päivän mittaan ja on poutaa – sateet liikkuvat itään

Läntisimmässä Suomessa on iltapäivällä jo poutaa ja selkeämpää, kun taas runsaimmat sateet ukkosineen ovat vasta leviämässä itäisimpään Suomeen. Runsas sadealue ulottuu Kainuuseen, muuten pohjoisessa on selvästi poutaisempaa. Lapin Koillisosassa satelee paikoin vähän.Päivälämpötila on vain kaikkein itäisimmässä Suomessa lähellä tavanomaista, muuten on laajalti huomattavan koleaa.Lauantaina idässä sataa vielä paikoin, mutta sateet vähenevät. Pilvisyys on kuitenkin päivällä myös lännessä ja pohjoisessa laajalti runsasta. Pohjoisesta tuulee kohtalaisesti ja puuskaisesti. Päivälämpötila on vähintään viitisen, pohjoisessa jopa kymmenisen astetta tavanomaista alempi.Sunnuntaina on poutaa, laajalti aurinkoista ja jo vähän lämpimämpää. Maan etelä- ja itäosassa tuntuu vielä koillistuuli.Lauantaina aurinkoisinta ja lämpimintä on Brittein saarilla ja Ranskassa, kun taas Espanjassa sää muuttuu viileämmäksi ja vähän epävakaisemmaksi. Viileimmän ja epävakaisimman sään alue ulottuu Suomesta itäiseen Keski-Eurooppaan. Sateisinta on Länsi-Venäjältä Balkanille.