Miestä syytetään kolmevuotiaan lapsensa murhasta Porvoossa, käräjäoikeus antaa tuomio tänään

Mies ja lapsen äiti erosivat riitaisesti viime vuoden alussa

Käräjäoikeus antaa tänään tuomion tapauksessa, jossa miestä syytetään kolmevuotiaan lapsensa murhasta. Mies puukotti syyttäjän mukaan kolme kertaa tytärtään päähän Porvoon Lyseon leikkipuistossa viime vuoden marraskuussa. Lapsi vietiin helikopterilla sairaalaan, mutta hän kuoli vammoihinsa.Äidin mukaan mies nappasi lapsen, kun hän oli laittamassa tavaroita autoon ja oli hetken selin lapseensa. Äiti oli lähdössä viemään lasta päivähoitoon. Mies kiisti poliisille vieneensä tyttären äidiltä väkisin.Syyttäjä kysyi oikeussalissa mieheltä, oliko hänellä äidin suostumus ottaa lapsi mukaansa.– Minä en tarvitse hänen lupaansa siihen, että otan oman lapseni syliin, mies vastasi.Tämän jälkeen mies kysyi äidiltä, että aikooko tämä soittaa poliisille ja vei lapsen leikkipuistoon. Äiti seurasi miestä ja oli koko ajan yhteydessä poliisiin hätäkeskussovelluksen avulla.– Kun pääsimme perille leikkipuistoon, laskin hänet alas maahan, halasin häntä. Ja halusin ottaa sen lelun, joka hänellä oli kädessään. Käänsin päätäni. Näin poliisin. Sen jälkeen en nähnyt mitään, enkä tiedä, mitä sen jälkeen on tapahtunut, mies kertoi.Syyttäjän mukaan mies suunnitteli tekonsa muun muassa sillä perusteella, että tällä oli mukanaan veitsi. Suunnitelmallisuus on yksi murhan tunnusmerkeistä.Syytetty on 39-vuotias Ranskan kansalainen. Hän myöntää syyllistyneensä tappoon, mutta kiistää syytteen murhasta.Oikeudessa mies ei pystynyt selittämään tekoaan. Hän sanoi, ettei muista, mitä teki tyttärelleen. Mielentilatutkimuksen mukaan mies oli syyntakeinen eli toimi täydessä ymmärryksessä.Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden on määrä antaa tuomionsa tänään neljältä.Mies oli ennen tekoa häädetty perheen asunnosta, tuomittu vanhemman tyttären pahoinpitelystä ja äiti oli saanut tytön huoltajuuden.Syyttäjän mukaan tapahtumaketju sai alkunsa, kun vanhemmat erosivat riitaisesti viime vuoden alussa. Äiti oli laittanut miehen häätöprosessin vireille jo vuonna 2016. Kun mies sai tammikuussa 2017 häätöilmoituksen perheen yhteisestä kodista, puolisoiden välille tuli riitaa.Syyttäjän mukaan mies pahoinpiteli ex-puolisoaan riidan päätteeksi. Tämän jälkeen äiti ja tytär hakeutuivat turvakotiin.– Tämä on se tapahtuma, josta tämä on lähtenyt liikkeelle, syyttäjä sanoi.Reilut kaksi kuukautta myöhemmin huoltajuusriidan käsittely alkoi käräjäoikeudessa. Äiti haki tyttärensä yksinhuoltajuutta. Oikeus päätti, että äiti päättää yksin lapsen asuinpaikasta ja passin hakemisesta.Äiti oli myös hakenut lähestymiskiellon. Mies myönsi, että hän puhui itsensä, tyttären ja äidin tappamisesta ennen huoltajuuskäsittelyä. Hänen mukaansa kyse oli "tyhmyyksien" puhumisesta eikä puheita ollut tarkoitettu äidin korviin.