Kotimaa

Kuhmoisissa on kateissa muistisairas mies 29.6. 0:45

Keski-Suomessa Kuhmoisissa on kateissa muistisairas mies, tiedottaa Sisä-Suomen poliisilaitos.

Poliisin mukaan mies on noin 74-vuotias, hoikka ja noin 175 senttimetriä pitkä. Hänellä on silmälasit ja päällään sininen verryttelyasu ja sinivalkoinen paita. Jalassaan miehellä on sandaalit.



Mies lähti kävelylle Sahatieltä noin puoli kolmelta iltapäivällä, eikä hänestä sen jälkeen ole tehty havaintoja. Poliisi pyytää ilmoittamaan mahdollisista havainnoista hätäkeskukseen numeroon 112.