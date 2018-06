Kotimaa

Loppu helteelle: Vesimyräkkä alkaa huomenna – vaaralliseksi yltyvä tuuli voi katkoa sähköjä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Keski-Suomessa, Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa voi kertyä vettä vuorokaudessa paikoin 50 millimetriä.Sää myös viilenee selvästi, kun tuuli puhaltaa navakasti pohjoisesta. Tuuli yltyy mahdollisesti vaaralliseksi koko maassa Keski- ja Pohjois-Lappia lukuun ottamatta. Ilmatieteen laitos antoi perjantaille lisäksi aallokkovaroituksen merialueille.Sähkölaitoksista ainakin Pohjois-Karjalan Sähkö kehotti varautumaan viikonloppuna sähkökatkoihin linjoille kaatuvien puiden takia.Lauantaille on annettu tuulivaroitus Savon ja Karjalan kaikkiin neljään maakuntaan sekä Kymenlaaksoon. Myös useimmilla merialueilla on tuulivaroitus.Sunnuntaina tuuli on mahdollisesti vaarallista Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa sekä Suomenlahdella.