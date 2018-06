Kotimaa

Raideliikenne Helsingin ja Turun välillä takkuaa – henkilö jäi junan alle Salossa

Tänään

Raideliikenne

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

aamupäivällä kuolemaan johtanut onnettomuus tapahtui Perniön ja Salon puolivälissä Kiialantien risteyksen kohdalla, Lounais-Suomen poliisi tiedottaa. Alle jäänyt henkilö kuoli välittömästiPoliisin mukaan tilanne tuli veturinkuljettajalle niin yllättäen, ettei hän ehtinyt juuri lainkaan jarruttaa. Enempää poliisi ei toistaiseksi tiedota.ei kulje edelleenkään jouhevasti. Turun ja Karjaan välinen junaliikenne on yhä poikki, sillä juna on rikkoutunut radalle, VR tiedottaa. Vielä ei ole tiedossa, kauanko katkos kestää.Moni junavuoro on myöhästynyt aikataulustaan tapauksen vuoksi. Junat IC 954 Turusta Helsinkiin kello 12:18, IC 956 Turusta Helsinkiin kello 11:18 ja IC947 Helsingistä Turkuun 9:37 eivät kulje suunnitellun mukaisesti. IC 951 Helsingistä Turkuun korvataan busseilla.IC 951 Helsingistä Turkuun kello 11:37 korvataan busseilla Karjaan ja Turun välillä.