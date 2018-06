Kotimaa

Junaliikenne poikki Karjaan ja Salon välillä – VR: Syynä henkilövahinko

Junaliikenne on toistaiseksi poikki välillä Karjaa-Salo, syynä on henkilövahinko. Juna on tällä hetkellä pysähdyksissä Salon itäpuolella, VR tiedottaa.Varsinais-Suomen pelastuslaitokselta vahvistetaan, että on tapahtunut raideliikenneonnettomuus.Lounais-Suomen poliisista kerrotaan, että onnettomuus tapahtui suurin piirtein Perniön ja Salon puolivälissä. Onnettomuuspaikalla on tällä hetkellä poliisipartio, poliisista kerrotaan.VR:n mukaan pelastuslaitos ei ole antanut arviota siitä, kauanko tilanne tulee kestämään.VR on tiedottanut, että henkilövahingon vuoksi IC 947 -juna Helsingistä Turkuun on myöhässä noin 55 minuuttia ja IC 954 Turusta Helsinkiin on myöhässä puolisen tuntia.