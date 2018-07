Kotimaa

Lasse Lehtisen kolumni: Fifa ja Venäjä pussauskopissa

Krimin valtaus ei muuttanut Venäjän suhdetta jalkapallon kansainväliseen johtoon. Kisoista oli päätetty aikaisemmin ja lahjukset maksettu.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ei edes tieto





Pitkän historiansa