Kotimaa

Suomessa tänään jopa kuumempaa kuin Kreikassa – video näyttää karun muutoksen, joka alkaa jo illalla

Se pyyhkäisee helleilmamassat Suomesta kokonaisuudessaan pois.

Oheinen animaatiovideonäyttää, miten sää muuttuu.

Punkka kertoo, että suuressa osassa Suomea ollaan ainakin 25 asteen paahteessa, paikoin jopa kuumemmassa.Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan esimerkiksi Mikkelissä päästään iltapäivällä jopa +28 asteeseen, Tampereella +27 asteeseen.Se tarkoittaa, että Suomessa on ennusteen mukaan tänään jopa kuumempaa kuin Ateenassa, Kreikassa, missä on ennusteen mukaan tänään ylin lämpötila +26 astetta.Iltapäivällä Pohjois-Pohjanmaalla on sateita.– Lämpötila voi olla luokkaa 10 astetta. Lapista löytyy paikkoja, joissa on hyvinkin paljon viileämpi ilmamassa kuin etelässä.Lapissakin ollaan kymmenisen asteen lämpötiloissa.– Kylmimpien ja lämpimimpien paikkojen välinen ero on 15 astetta, voi olla pikkuisen enemmänkin.Matalapaine kehkeytyy Suomen päällä, Punkka sanoo.Noin kuukauden sademäärä vuorokaudessa?Muutos on kuitenkin tulossa nopeasti.Sadealue voimistuu varsinkin illasta eteenpäin.– Käy sillä tavoin, että se pyyhkäisee helleilmamassat Suomesta kokonaisuudessaan pois. Kun ollaan huomisen päivän puolella, helleilmamassat ovat menneet yllättävän kauas Suomesta, ne ovat satojen kilometrien päässä Suomen kaakkois- ja eteläpuolella.Huominen on kalsea. Pohjoistuuli puhaltaa, ja sateita on luvassa.– Hellepäivää seuraa hyvinkin tuulinen, harmaa ja viileä päivä.Eteläisessä Suomessa on tiedossa vielä kaunis ja kesäinen päivä. Vielä kello yhdeksän aikaan illalla lämpötilat ovat yli 20 asteen. Sade saapuu eteläiseen Suomeen viimeistään varhaisen aamun aikana.Sade ennättää viimeisenä Etelä-Karjalaan ja Suomen kaakkoiseen kulmaan.– Aamun aikana sade saapuu sinnekin.Runsain sade osuu tämänhetkisen ennusteen mukaan Keski-Suomeen ja Pohjois-Savoon. Osittain myös Pohjois-Karjalan ja Kainuun rajamaille, meteorologi kertoo.Jyväskylä, Kuopio ja Kuhmo muodostavat linjan, jonne sade iskee kaikkein runsaimpana. Vettä voi tulla 30–50 millimetriä vuorokauden aikana. Keskimääräinen sademäärä koko kesäkuun osalta on 60 millimetriä, kun tarkastelee Ilmatieteen laitoksen tilastoa, johon on koottu sademäärätietoja yli 30 vuoden ajalta.Punkka kertoo, että sademäärä voi olla hyvin paikallisesti vielä suurempi.– Sadealueessa on aina pieniä alueita ja kohtia, joissa sataa vähän enemmän. 50 millimetriä tulee paikoitellen ylittymään.Todennäköisyydet 50 millimetrin ylityksille ovat suurimpia Jyväskylän seudulla ja Pohjois-Savon sisäosissa.Punkka kertoo, että näin runsaita sateita esiintyy jonkin verran lähestulkoon joka kesä, ainakin jollakin alueella.Sade antaa periksi perjantai-illaksi. Iltaan mennessä sää on kirkastunut erityisesti maan länsiosissa.– Tuolloin sateita on oikeastaan vain maan itäosassa.Sade lakkaa suurimmaksi osaksi perjantain ja lauantain välisenä yönä. Suomen itäisissä osissa on lauantaina vain vähäisiä sateen mahdollisuuksia. Sade liikkuu itärajan taakse.Ensi viikon puolella sää lämpenee jälleen, Punkka sanoo.