Pappia vastaan tuli Helsingissä nainen, joka halasi – pian kuului huuto ”hän on vaimoni!” ja päähän jysähti nyrkki

Kotimaa

Pappia vastaan tuli Helsingissä nainen, joka halasi – pian kuului huuto ”hän on vaimoni!” ja päähän jysähti ny

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sadinmaa

Pappi ja kirjailija Kai Sadinmaa https://www.is.fi/haku/?query=kai+sadinmaa oli vuonna 2016 viettämässä vappua ravintola Cellassa Fleminginkadulla Helsingissä. Kello oli jo seuraavan vuorokauden puolella, kun hän lähti kaverinsa kanssa ulos ravintolasta.Baarin edustalla häntä vastaan tuli iloinen, parikymppinen nainen. Nainen toivotti hyvää vappua ja halasi häntä.– Siinä samalla hän nappasi kännykkäni taskusta. Huomasin sen ja otin kännykkäni naiselta pois, Sadinmaa kertoo.Silloin Sadinmaa kuuli huudon: That’s my wife! Hän on vaimoni! Isokokoinen mies ryntäsi hänen luokseen ja löi nyrkillä päähän niin lujaa, että silmälasit lensivät päästä.Silminnäkijän mukaan humalainen mies käyttäytyi ”täysin kaistapäisesti”. Hän huitoi, töni ja potki, huuteli törkeyksiä ja esitteli penistään.lähti juoksemaan pakoon kohti Karhupuistoa, mutta mies ja nainen seurasivat perässä. Sadinmaa kuvailee, että ”kissa ja hiiri -leikkiä” kesti hetken, mutta lopulta hänet saatiin kiinni.Mies löi häntä jälleen päähän, nyt myös nainen pyöri ympärillä ja löi ja potki.Lopulta sivulliset tulivat tilanteeseen väliin ja kyselemään, mitä oikein tapahtuu. Silloin Sadinmaa pääsi riuhtaisemaan itsensä irti, ja sitten hän riensi kotiinsa vaihtamaan rähjääntyneet vaatteensa.– Heti kun olin saanut vaatteet vaihdetuksi, palasin Cellan eteen etsimään silmälasejani. Ajattelin, että ne on pakko saada takaisin. Löytyiväthän ne, mutta ne olivat aivan tuusannuuskana. Aivan kuin joku olisi oikein polkenut niiden päälle.

Cellan

Juttua

Sadinmaa

Helsingin

edustalla hän näki poliisiauton ja pariskunnan, joka oli pahoinpidellyt häntä. Maassa makasi vanhempi mies, jonka Sadinmaa oletti niin ikään olevan ryöstön uhri. Sadinmaa meni poliisien pakeille kertomaan, että sama pariskunta oli yrittänyt ryöstää hänetkin.– Se oli pelottava tilanne siksikin, että se tapahtui aivan kotikulmillani, Sadinmaa sanoo nyt.– Mutta ei siitä kummempia pelkoja jäänyt. Olen asunut Helsingin Kalliossa kauan, eikä mitään vastaavaa ole sattunut toiste.käsiteltiin äskettäin Helsingin käräjäoikeudessa. Mies on ulkomailla eikä häntä ole saatu Suomeen vastaamaan syytteisiin, joten tapausta käsiteltiin ainoastaan parikymppisen naisen osalta. Häntä syytettiin kahdesta ryöstön yrityksestä.Ensimmäisessä syytteessä uhrina oli Sadinmaa ja jälkimmäisessä Sadinmaan mainitsema vanhempi mies, joka syyttäjän mukaan oli kaadettu maahan, pahoinpidelty ja sen jälkeen yritetty ryöstää taskut tutkimalla.Naisen kertomus oli päinvastainen kuin Sadinmaalla. Nainen kertoi menneensä vappuna ravintola Cellan edustalle tupakoimaan, ja koska hänellä ei ollut sytkäriä, hän oli pyytänyt tulta Sadinmaalta.He olivat jutelleet ja sitten Sadinmaa oli alkanut kähmiä häntä. Kun hän oli kertonut Sadinmaalle, että hänellä mies, Sadinmaa oli suuttunut ja tönäissyt hänet katuun. Silloin hänen miehensä oli tullut paikalle puolustamaan häntä.Toiseen syytteeseen nainen vastasi, että hän oli miehensä kanssa nähnyt maassa makaavan humalaisen miehen ja mennyt kysymään, onko hänellä kaikki hyvin. Mies oli luullut, että häntä ryöstetään, vaikka mitään taskujen kaivelua ei ollut tapahtunut.kiistää jyrkästi lääppineensä naista.– Nainen tuli halaamaan minua ja toivottamaan vappua. Mitään muuta kosketusta siinä ei ollut.Sadinmaa sanoo, että hänelle jäi sellainen kuva, että kyse oli suunnitellusta rikoksesta. Nainen tulisi halaamaan, veisi hänen puhelimensa, ja jos se epäonnistuisi, rikostoveri syöksyisi hätiin.käräjäoikeus punnitsi eri osapuolten kertomusten luotettavuutta.Koska kukaan ulkopuolinen ei ollut nähnyt kunnolla, mitä ravintola Cellan edustalla tapahtui, kummankaan osapuolen kertomusta ei voinut pitää toista luotettavampana.Käräjäoikeus piti mahdollisena, että koko selkkaus sai alkunsa väärinymmärryksestä.Teoriaa suunnitellusta juonesta varastaa kännykkä hapersi oikeuden mukaan se, että naisen mies oli käyttäytynyt kadulla sekavasti.Mitä tuli toiseen syytettyyn ryöstön yritykseen, niin maassa maannut mies ei humalansa vuoksi muistanut, oliko hän kaatunut kipeän polvensa takia vai oliko hänet kaadettu. Mitään tavaraa häneltä ei kuitenkaan ollut kadonnut.Syytteet ryöstön yrityksistä siis hylättiin.Riidatonta oli kuitenkin se, että Sadinmaata oli pahoinpidelty. Helsingin käräjäoikeus tuomitsi vuonna 1993 syntyneen naisen pahoinpitelystä 20 päiväsakkoon, mikä tarkoittaa naisen tuloilla 120 euroa. Lisäksi hänen on maksettava Kai Sadinmaalle 100 euroa korvauksena kivusta.Tuomio ei ole lainvoimainen.