Miehet valittivat naapurinsa metelöinnistä – pian he kuulivat sytytysnesteen lorisevan postiluukusta sisään

Lukkojärjestelmän lokitiedot todisteena

10 kuukautta ehdollista

Helsingin Maunulussa sijaitsevan kerrostalon asukas heräsi viime vuoden toukokuussa keskellä yötä siihen, että joku potki hänen asuntonsa ovea.Hetken päästä hän kuuli lorinaa ja sitten hän huomasi, kuinka asunnon välioven alta nousi savua ja liekkejä. Liekit nousivat nopeasti puolitoistametrisiksi, ja mies ryntäsi hakemaan ämpäriä kaataakseen liekkien päälle vettä.Myös naapurissa herättiin samoihin aikoihin. Puoliunessa ollut mies havahtui siihen, kun hänen asuntonsa postiluukku avattiin ja siitä valutettiin jotain nestettä hänen lattialleen. Kun hän tajusi nesteen haisevan sytytysnesteeltä, hän soitti heti hätäkeskukseen ja hälytti poliisit.Yöllisestä tapahtumasta selvittiin lopulta ehjin nahoin. Ensimmäinen miehistä sai tulen sammutettua nopeasti, eikä toisen naapurin asuntoon valutettu neste ehtinyt syttyä, vaikka hän olikin kuullut porraskäytävästä tupakansytyttimen ääntä.Porraskäytävässä kuuluneiden äänten ja oven paukuttelun perusteella naapurit nimesivät tulipalon sytyttäjäksi samassa talossa asuvan 40-vuotiaan miehen.He olivat molemmat valittaneet miehen aiheuttamasta häiriöstä aikaisemmin – mies oli kerran aiemminkin tullut potkimaan naapurinsa ovea humalapäissään. Naapurit epäilivät, että mies halusi sytytysnestetempullaan kostaa valitukset.40-vuotiaan miehen syyllisyyttä punnittiin alun pitäen Helsingin käräjäoikeudessa. Mies kiisti palon sytyttämisen ja hänen syyllisyyttään vastaan puhui myös se, ettei kukaan ollut nähnyt häntä porraskäytävässä tulipalon sytyttyä.Mutta: Kerrostalon iLOQ-lukkojärjestelmän lokitiedoista selvisi, että 40-vuotiaan miehen avainta käytettiin vain 18 minuuttia ennen poliisien paikalle saapumista. Kenenkään muiden avaimilla ei tultu rappukäytävään rikoksen tekoaikana.Käräjäoikeuden mukaan asiassa ei jäänyt varteenotettavaa epäilyä siitä, että tulipalon sytyttäjä olisi joku muu kuin kyseinen 40-vuotias mies.Mies tuomittiin tuhotyöstä kymmenen kuukauden ehdolliseen vankeuteen ja maksamaan Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle 1 500 euroa korjauskustannuksia.Mies valitti tuomiostaan vielä hovioikeuteen ja kiisti edelleen syyllisyytensä. Hän esitti, että tekijä on saattanut päästä porraskäytävään esimerkiksi kellarikäytävän kautta.Hovioikeus ei kuitenkaan muuttanut käräjäoikeuden tuomiota.– On sinänsä mahdollista, että rappukäytävään olisi voinut tulla joku talon ulkopuolinen henkilö kellarikerroksen yhdyskäytävän kautta. Mikään asiassa ilmi käynyt seikka ei kuitenkaan tässä tapauksessa tue sellaista käsitystä. Ottaen huomioon, että rappukäytävässä on ollut tekohetkellä pimeätä, ei ole todennäköistä, että talon ulkopuolinen henkilö olisi kyennyt toimimaan, kuten tekijä on tässä tapauksessa toiminut, totesi Helsingin hovioikeus päätöksessään.